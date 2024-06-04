«Подстрочник»: Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость»

Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость» пройдет в День России, 12 июня. В этот день в стенах средневековой крепости будут звучать произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского и других великих классиков. Кто примет участие в фестивале, как на него попасть и какие сюрпризы готовят организаторы, в студии «ПЛН FM» рассказали художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников и директор Псковской областной филармонии Марина Николаева. Ведущий - Артем Татаренко.

Источник: ПЛН-FM