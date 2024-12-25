«Подстрочник»: Жизнь Дновского муниципального округа после преобразования

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Подстрочник». В этой программе речь шла о жизни Дновского муниципального округа после преобразования.

Сегодня гостями студии стали:

Михаил Шауркин, глава Дновского муниципального округа;

Владимир Цветков, заместитель председателя Собрания депутатов Дновского муниципального округа.

Дновский район в начале этого года принял решение преобразоваться. Проведены все необходимые процедуры, состоялись выборы депутатов I созыва Собрания депутатов Дновского муниципального округа. Проведен конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Депутатами избран руководитель муниципалитета. Как принималось решение о преобразовании в округ? Какие самые главные аргументы? Как жители района восприняли инициативу преобразования в округ: были ли тревоги?

Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.

Ведущая - Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM