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«Подстрочник»: Жизнь Дновского муниципального округа после преобразования

26.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Подстрочник». В этой программе речь шла о жизни Дновского муниципального округа после преобразования.

Сегодня гостями студии стали:

  • Михаил Шауркин, глава Дновского муниципального округа;
  • Владимир Цветков, заместитель председателя Собрания депутатов Дновского муниципального округа.

Дновский район в начале этого года принял решение преобразоваться. Проведены все необходимые процедуры, состоялись выборы депутатов I созыва Собрания депутатов Дновского муниципального округа. Проведен конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Депутатами избран руководитель муниципалитета. Как принималось решение о преобразовании в округ? Какие самые главные аргументы? Как жители района восприняли инициативу преобразования в округ: были ли тревоги?

Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.

Ведущая - Любовь Кузнецова.

 

Источник: ПЛН-FM



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