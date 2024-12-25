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«Подстрочник»: Жизнь Дновского муниципального округа после преобразования
26.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»
В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Подстрочник». В этой программе речь шла о жизни Дновского муниципального округа после преобразования.
Сегодня гостями студии стали:
- Михаил Шауркин, глава Дновского муниципального округа;
- Владимир Цветков, заместитель председателя Собрания депутатов Дновского муниципального округа.
Дновский район в начале этого года принял решение преобразоваться. Проведены все необходимые процедуры, состоялись выборы депутатов I созыва Собрания депутатов Дновского муниципального округа. Проведен конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Депутатами избран руководитель муниципалитета. Как принималось решение о преобразовании в округ? Какие самые главные аргументы? Как жители района восприняли инициативу преобразования в округ: были ли тревоги?
Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.
Ведущая - Любовь Кузнецова.
Источник: ПЛН-FM
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