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«Прессинг»: Секрет успеха ПЛН, жизнь после журналистики и крафтовые медиа

02.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»

На этот раз ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили интернет-издания Псковской области. Поводом для выбора темы стало присвоение главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко звания заслуженного работника СМИ Псковской области.

В эфире он раскрыл секрет успеха ресурса, а ведущие вспомнили яркую, но короткую историю третьего информагентства «Псковинформбюро», составлявшего конкуренцию ПЛН и ПАИ, но закрывшегося из-за мирового финансового кризиса, и сделают усилие разобраться в великолукских интернет-СМИ с похожими названиями. Также Константин Калиниченко и Юлия Магера поговорили о крафтовых проектах. Среди них «Прессапарте» с попыткой малыми силами охватить мировую повестку, «Скобария», работавшая в соцсетях на чужом контенте, И PskovLife, чье уроненное знамя с надписью «Афиша» пытаются подхватить в Telegram-пространстве.

Напомним, «Прессинг» - это новый проект радиостанции «ПЛН FM», в котором ведущие «прессуют» региональные СМИ и медиапространство Псковской области. Программа выходит раз в две недели, по пятницам, чередуясь с «Хайпожорами».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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