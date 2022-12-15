15.12.2022 12:35 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о работе в Псковском областном Собрании и росте заболеваемости ОРВИ
«Прессинг»: Как получить ТЭФИ и заведомый провал регионального телеканала
16.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко подробно поговорили о телевидении в Псковской области.
- Чем телевидение отличается от ТВ-продуктов и кинотеатра повторного фильма?
- о чем говорят последние рейтинги телесмотрения?
- что нужно делать для получения ТЭФИ?
- А также: заведомо провальные попытки создать региональный телеканал.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати