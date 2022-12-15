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«Прессинг»: Как получить ТЭФИ и заведомый провал регионального телеканала

16.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»

На этот раз ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко подробно поговорили о телевидении в Псковской области.

  • Чем телевидение отличается от ТВ-продуктов и кинотеатра повторного фильма?
  • о чем говорят последние рейтинги телесмотрения?
  • что нужно делать для получения ТЭФИ?
  • А также: заведомо провальные попытки создать региональный телеканал.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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