«Прессинг»: Как получить ТЭФИ и заведомый провал регионального телеканала

На этот раз ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко подробно поговорили о телевидении в Псковской области.

Чем телевидение отличается от ТВ-продуктов и кинотеатра повторного фильма?

о чем говорят последние рейтинги телесмотрения?

что нужно делать для получения ТЭФИ?

А также: заведомо провальные попытки создать региональный телеканал.

Источник: ПЛН-FM