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«Прессинг»: Итоги года на медиаполяне Псковской области

30.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Последний в 2022 году выпуск программы «Прессинг» посвящен итогам года в медиасреде Псковской области.

Ключевые темы эфира:

  • Итоги года на медиаполяне
  • Старуха Шапокляк псковских СМИ
  • Задача — выжить.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, каким эхом в регионе откликнулись значимые геополитические события, обсудят эмиграцию местных журналистов и то, чем они вынуждены заниматься в отъезде. Также ведущие расскажут о сохранении местной радиостанции после отключения федерального эфира, отметят тенденцию на рост интереса аудитории к новостям и парадоксальное при этом смещение на третье место «вечно второго» псковского СМИ, а также восхитятся советником по СМИ Антоном Сергеевым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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