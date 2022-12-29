«Прессинг»: Итоги года на медиаполяне Псковской области

Последний в 2022 году выпуск программы «Прессинг» посвящен итогам года в медиасреде Псковской области.

Ключевые темы эфира:

Итоги года на медиаполяне

Старуха Шапокляк псковских СМИ

Задача — выжить.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, каким эхом в регионе откликнулись значимые геополитические события, обсудят эмиграцию местных журналистов и то, чем они вынуждены заниматься в отъезде. Также ведущие расскажут о сохранении местной радиостанции после отключения федерального эфира, отметят тенденцию на рост интереса аудитории к новостям и парадоксальное при этом смещение на третье место «вечно второго» псковского СМИ, а также восхитятся советником по СМИ Антоном Сергеевым.

Источник: ПЛН-FM