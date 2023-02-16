«Прессинг»: Трансформация районных газет

Тема нового выпуска — трансформация районных газет.

Юлия Магера и Константин Калиниченко вспоминают о былом доминировании местной прессы: о высочайших тиражах — 1 экземпляр на шесть жителей, уровне доверия читателей и возможности оппонировать областным властям в связке с главами районов, из-за чего провалилась первая попытка оптимизировать районки и привести разномастные издания к единому стандарту. В те времена в районках единственный компьютер берегли под вязаной салфеткой, а выгружать электронную почту приходил специальный человек. Ведущие программы рассказывают, как постепенно росла доля финансирования районок из областного бюджета и увеличивалось давление на них. В итоге под эгидой экономии издания объединили в одно предприятие. Экономии не вышло, а получилась потеря самобытности и обвал тиражей, связанный также с проигрышем местным пабликам в соцсетях.

Источник: ПЛН-FM