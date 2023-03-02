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«Прессинг»: Противостояние ПЛН и ПАИ - клонирование в ДНК бренда и объективная статистика

03.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Темой нового выпуска стало явление, больше 20 лет формирующее медийный ландшафт в Псковской области — противостояние Псковской Ленты Новостей и Псковского Агентства Информации.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко рассказали, как первая новостная лента региона начинала с рассылки информации по факсу и как движок ее сайта был позаимствован для открытия проекта-клона; привели данные объективной статистики, подтверждающие многолетнее первенство ПЛН, и попытались разобраться, почему ресурс, обладающий мощными административными рычагами, довольствуется статусом «вечно второго».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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