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«Прессинг»: Интернет-телевидение, проигрыш эфирному вещанию и судьба «ЧЕлевидения»

14.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема очередного выпуска — интернет-телевидение.

Постсоветская провинциальная Россия из самой читающей страны превратилась в самую смотрящую. Вопреки развитию технологий в регионах телевизионные проекты, ориентированные на интернет-аудиторию, не могут отобрать нишу у эфирного телевидения и заранее обречены на провал. О причинах рассуждают ведущие Юлия Магера и Артем Татаренко. Последний был отцом-основателем «ЧеТВ». По каким причинам закрылось «Челевидение» и почему у телеканала «Первый Псковский» есть все шансы повторить этот путь? Ответы — в программе о том, как устроены СМИ в Псковской области.

Источник: ПЛН-FM



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