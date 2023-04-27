www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 марта 7 апреля 24 апреля 26 апреля Телефон прямого эфира 20 апреля 24 апреля 7 апреля 26 апреля 24 апреля 25 апреля 24 апреля 25 апреля 25 апреля 26 апреля 26 апреля

«Прессинг»: Telegram и СМИ в провинции, из маргиналов в дамки, голос регионов

28.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема выпуска — работа провинциальных СМИ в Telegram.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко рассуждают о том, как площадка превратилась из полумаргинальной заблокированной Роскомнадзором соцсети в самостоятельное медиа, а также о конкуренции за аудиторию между Telegram и традиционными СМИ, о смене читательских предпочтений и о росте влияния региональной повестки на федеральном уровне.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты