«Прессинг»: Telegram и СМИ в провинции, из маргиналов в дамки, голос регионов
28.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Тема выпуска — работа провинциальных СМИ в Telegram.
Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко рассуждают о том, как площадка превратилась из полумаргинальной заблокированной Роскомнадзором соцсети в самостоятельное медиа, а также о конкуренции за аудиторию между Telegram и традиционными СМИ, о смене читательских предпочтений и о росте влияния региональной повестки на федеральном уровне.
Источник: ПЛН-FM
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