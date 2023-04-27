«Прессинг»: Telegram и СМИ в провинции, из маргиналов в дамки, голос регионов

Тема выпуска — работа провинциальных СМИ в Telegram.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко рассуждают о том, как площадка превратилась из полумаргинальной заблокированной Роскомнадзором соцсети в самостоятельное медиа, а также о конкуренции за аудиторию между Telegram и традиционными СМИ, о смене читательских предпочтений и о росте влияния региональной повестки на федеральном уровне.

Источник: ПЛН-FM