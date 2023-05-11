«Прессинг»: Битва машин пропаганды, банка варенья и корзина печенья, не надо стесняться

Тема выпуска — битва пропагандистских машин.

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о работе в Псковской области провластных и оппозиционных медиа — двух структур, имеющих разнонаправленные взгляды на происходящее, но в одинаковой степени занятых пропагандой:

как под разным соусом подаются одни и те же события;

как одни пишут вне всякого правового режима, а другие вынуждены оглядываться на Роскомнадзор;

о работе не на аудиторию, а ради похлопывания по плечу от «заказчика музыки»;

о разнице между взглядами журналистов и позицией, которую транслирует их редакция;

об отсутствии «независимых» СМИ и честности в назывании своей деятельности.

Источник: ПЛН-FM