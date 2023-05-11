11.05.2023 14:00 «Сообразим на троих»: О влиянии СВО на выборы, муниципальном фильтре и готовности Псковской области к ДЭГ
«Прессинг»: Битва машин пропаганды, банка варенья и корзина печенья, не надо стесняться
12.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Тема выпуска — битва пропагандистских машин.
Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о работе в Псковской области провластных и оппозиционных медиа — двух структур, имеющих разнонаправленные взгляды на происходящее, но в одинаковой степени занятых пропагандой:
- как под разным соусом подаются одни и те же события;
- как одни пишут вне всякого правового режима, а другие вынуждены оглядываться на Роскомнадзор;
- о работе не на аудиторию, а ради похлопывания по плечу от «заказчика музыки»;
- о разнице между взглядами журналистов и позицией, которую транслирует их редакция;
- об отсутствии «независимых» СМИ и честности в назывании своей деятельности.
Источник: ПЛН-FM
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