www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон прямого эфира 11 мая 10 мая 10 мая 3 мая 4 мая 12 мая 8 мая 4 мая 10 мая 8 мая 5 мая 10 мая Телефон прямого эфира 3 мая 3 мая

«Прессинг»: Битва машин пропаганды, банка варенья и корзина печенья, не надо стесняться

12.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема выпуска — битва пропагандистских машин.

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о работе в Псковской области провластных и оппозиционных медиа — двух структур, имеющих разнонаправленные взгляды на происходящее, но в одинаковой степени занятых пропагандой:

  • как под разным соусом подаются одни и те же события;
  • как одни пишут вне всякого правового режима, а другие вынуждены оглядываться на Роскомнадзор;
  • о работе не на аудиторию, а ради похлопывания по плечу от «заказчика музыки»;
  • о разнице между взглядами журналистов и позицией, которую транслирует их редакция;
  • об отсутствии «независимых» СМИ и честности в назывании своей деятельности.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты