22.06.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Выборы губернатора-2023, зачем нужен «Виноград» и куда пропала возмущенная общественность
«Прессинг»: ТВ vs Youtube - за кем будущее?
23.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Очередной выпуск программы «Прессинг» вышел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие - Константин Калиниченко и Артем Татаренко.
Темы выпуска:
- ТВ vs Youtube: за кем будущее?
- Почему не сбылось пророчество героя кинофильма «Москва слезам не верит»: «Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение»?
- Способно ли Интернет-ТВ заменить эфирное телевидение?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати