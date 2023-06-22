www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 июня 8 июня Телефон прямого эфира 8 июня 5 июня 12 июня 9 июня 2 июня 25 мая 31 мая 8 июня 14 июня 13 июня 13 июня 7 июня 12 июня

«Прессинг»: ТВ vs Youtube - за кем будущее?

23.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Очередной выпуск программы «Прессинг» вышел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие - Константин Калиниченко и Артем Татаренко.

Темы выпуска:

  • ТВ vs Youtube: за кем будущее?
  • Почему не сбылось пророчество героя кинофильма «Москва слезам не верит»: «Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение»?
  • Способно ли Интернет-ТВ заменить эфирное телевидение?

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты