«Прессинг»: СМИ и блогеры, нет пророка, хомяк и полевая мышка

Сегодня Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о разнице между официальным СМИ и блогерами.

Если первые ограничены регистрацией, все сильнее сжимающимися тисками ограничительного законодательства, проверяющими инстанциями, то вторые существуют по принципу гуляй-поля, где в отсутствие контроля возникают целые разветвленные империи. Ведущие обсудили, как такая ситуация сказывается на общем медийном рынке и почему в Псковской области не зажглось собственной звезды.

Этот выпуск программы «Прессинг» посвящается памяти псковской журналистки Виктории Голубковой, скончавшейся 5 июля.

Источник: ПЛН-FM