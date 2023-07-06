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«Прессинг»: СМИ и блогеры, нет пророка, хомяк и полевая мышка
07.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о разнице между официальным СМИ и блогерами.
Если первые ограничены регистрацией, все сильнее сжимающимися тисками ограничительного законодательства, проверяющими инстанциями, то вторые существуют по принципу гуляй-поля, где в отсутствие контроля возникают целые разветвленные империи. Ведущие обсудили, как такая ситуация сказывается на общем медийном рынке и почему в Псковской области не зажглось собственной звезды.
Этот выпуск программы «Прессинг» посвящается памяти псковской журналистки Виктории Голубковой, скончавшейся 5 июля.
Источник: ПЛН-FM
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