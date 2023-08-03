«Прессинг»: Душители госпропаганды, информационный шантаж, СМИ-хулиганы

Тема нового выпуска — причины провала госпропаганды.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о подходах чиновников, отвечающих за медийную сферу. Результаты их работы привели к неэффективности пропагандистских ресурсов, а попытки отрицания объективной реальности — к потере доверия аудитории.

Источник: ПЛН-FM