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«Прессинг»: Душители госпропаганды, информационный шантаж, СМИ-хулиганы

04.08.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема нового выпуска — причины провала госпропаганды.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о подходах чиновников, отвечающих за медийную сферу. Результаты их работы привели к неэффективности пропагандистских ресурсов, а попытки отрицания объективной реальности — к потере доверия аудитории.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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