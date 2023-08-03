03.08.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?»
«Прессинг»: Душители госпропаганды, информационный шантаж, СМИ-хулиганы
04.08.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Тема нового выпуска — причины провала госпропаганды.
Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о подходах чиновников, отвечающих за медийную сферу. Результаты их работы привели к неэффективности пропагандистских ресурсов, а попытки отрицания объективной реальности — к потере доверия аудитории.
Источник: ПЛН-FM
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