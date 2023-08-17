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«Прессинг»: СМИ на выборах, олды помнят, кризис жанра

18.08.2023 12:30 «ПЛН-FM»

18 августа в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Прессинг».

В преддверии губернаторских выборов в Псковской области темой выпуска стала роль СМИ в избирательном процессе. Юлия Магера и Константин Калиниченко вспомнили времена, когда под выборы создавались медиаимперии, обеспечивавшие победу своего кандидата. Ведущие назвали причины, по которым избирательный процесс ушел из широкой медийной повестки, и поговорили о последнем островке в СМИ региона, где еще возможен диалог разных политических сил.

 

Источник: ПЛН-FM



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