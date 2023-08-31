«Прессинг»: Освещение атаки дронов, глумление эмигрантов и рост просмотров

На этот раз в центре внимания ведущих - информационная работа во время атаки беспилотников на псковский аэропорт в ночь на 30 августа.

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, каким образом был организован процесс информирования населения о происходящем. Взрывной рост числа просмотров новостей по теме говорит о закономерном интересе аудитории к происходящему. Однако, пока зарегистрированные СМИ, находясь в тисках всесторонних запретов, по крупицам выдавали официальную информацию или вынуждены были молчать в ее отсутствие – население обменивалось в соцсетях фотографиями и видео, сопровождая их невероятными версиями происходящего, а эмигрантские паблики позволяли себе откровенное глумление над болью родного города.

Источник: ПЛН-FM