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«Прессинг»: Пресс-службы против журналистов, помощники и вредители, вирус согласований

15.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема выпуска — взаимодействие пресс-служб и журналистов.

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как криво на российской почве прижился росток западной практики по наличию пресс-секретарей в официальных инстанциях. Ведущие рассуждают о том, как пресс-службы из проводников информации превратились в ее охранников, сравнивают пиарщиков с сантехниками и произносят имена пресс-секретарей, которых готовы назвать коллегами.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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