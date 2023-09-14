«Прессинг»: Пресс-службы против журналистов, помощники и вредители, вирус согласований

Тема выпуска — взаимодействие пресс-служб и журналистов.

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как криво на российской почве прижился росток западной практики по наличию пресс-секретарей в официальных инстанциях. Ведущие рассуждают о том, как пресс-службы из проводников информации превратились в ее охранников, сравнивают пиарщиков с сантехниками и произносят имена пресс-секретарей, которых готовы назвать коллегами.

Источник: ПЛН-FM