12.10.2023 14:00 «Три мудреца»: Эпоха митрополита Тихона. Что изменится после его ухода из Псковской митрополии?1
12.10.2023 12:35 «Гайд-парк»: Депутат областного Собрания Андрей Михайлов о ТОСах, догазификации и проблемах ЖКХ
«Прессинг»: Перевод митрополита Тихона, гибельный восторг, раздражитель для эмигрантов
13.10.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Тема выпуска — освещение в СМИ перевода митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в Крым.
Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсуждают прозвучавшие в медиапространстве версии, ставшие причиной решения Синода, и различные публичные оценки личности бывшего Владыки.
Источник: ПЛН-FM
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