«Прессинг»: Перевод митрополита Тихона, гибельный восторг, раздражитель для эмигрантов

Тема выпуска — освещение в СМИ перевода митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в Крым.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсуждают прозвучавшие в медиапространстве версии, ставшие причиной решения Синода, и различные публичные оценки личности бывшего Владыки.

Источник: ПЛН-FM