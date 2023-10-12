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«Прессинг»: Перевод митрополита Тихона, гибельный восторг, раздражитель для эмигрантов

13.10.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема выпуска — освещение в СМИ перевода митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в Крым.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсуждают прозвучавшие в медиапространстве версии, ставшие причиной решения Синода, и различные публичные оценки личности бывшего Владыки.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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