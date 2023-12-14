«Прессинг»: Итоги года с Путиным, новый формат, голос регионов

Центральная тема нового выпуска - состоявшийся накануне прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным», объединивший пресс-конференцию и прямую линию главы государства.

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как за два десятилетия изменился формат, какой круг вопросов был затронут на этот раз и как главы регионов переняли традицию, но были вынуждены ее изменить. Также ведущие приводят цитату главы государства о «драконовских сроках для журналистов» и рассказывают о состоявшейся перед эфиром траурной церемонии в Сквере журналистов, посвященной погибшим коллегам.

Источник: ПЛН-FM