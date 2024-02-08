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«Прессинг»: Фейки госпропаганды, казус патриота, некоторые равнее

09.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как борцы с фейками превращаются в фейкометов, и констатируют применение в таких случаях двойных стандартов: когда промахи допускают «свои», контролирующие органы отворачиваются в другую сторону. Также ведущие рассуждают о том, чем опасен для общества подобный подход к регулированию медийной сферы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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