«Прессинг»: Фейки госпропаганды, казус патриота, некоторые равнее

Сегодня Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как борцы с фейками превращаются в фейкометов, и констатируют применение в таких случаях двойных стандартов: когда промахи допускают «свои», контролирующие органы отворачиваются в другую сторону. Также ведущие рассуждают о том, чем опасен для общества подобный подход к регулированию медийной сферы.

Источник: ПЛН-FM