«Прессинг»: Иногда лучше жевать, я не то имел в виду, задним умом
07.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о неоднозначных высказываниях публичных персон, зачастую попадающих в топы федеральной новостной повестки.
Участившиеся случаи неспособности ньюсмейкеров четко сформулировать свою мысль заканчиваются обвинениями в адрес журналистов. Ведущие также приводят примеры наиболее ярких высказываний последнего времени, вылившихся в скандал или отставку спикера.
Источник: ПЛН-FM
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