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«Прессинг»: Иногда лучше жевать, я не то имел в виду, задним умом

07.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о неоднозначных высказываниях публичных персон, зачастую попадающих в топы федеральной новостной повестки.

Участившиеся случаи неспособности ньюсмейкеров четко сформулировать свою мысль заканчиваются обвинениями в адрес журналистов. Ведущие также приводят примеры наиболее ярких высказываний последнего времени, вылившихся в скандал или отставку спикера.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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