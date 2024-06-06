«Прессинг»: Иногда лучше жевать, я не то имел в виду, задним умом

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о неоднозначных высказываниях публичных персон, зачастую попадающих в топы федеральной новостной повестки.

Участившиеся случаи неспособности ньюсмейкеров четко сформулировать свою мысль заканчиваются обвинениями в адрес журналистов. Ведущие также приводят примеры наиболее ярких высказываний последнего времени, вылившихся в скандал или отставку спикера.

Источник: ПЛН-FM