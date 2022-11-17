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«Прессинг»: Новый проект на «ПЛН FM»!
18.11.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Новый проект «Прессинг» стартовал на «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие новой программы — журналист Юлия Магера и публицист Константин Калиниченко — будут «прессовать» региональные СМИ и медиапространство Псковской области.
О чем говорит и о чем молчит псковская пресса, кто побеждает в битве провластных и оппозиционных медиа, как федеральные тенденции проецируются на региональное медиаполе - все о жизни «бумажной» прессы, телевидения, электронных СМИ, их беспокойное настоящее и туманное будущее.
Программа будет выходить раз в две недели, по пятницам в 12.05, чередуясь с «Хайпожорами».Представляем вашему вниманию пилотный выпуск!
Источник: ПЛН-FM
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