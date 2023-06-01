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Роль и место в современном политическом ландшафте «малых» партий обсудили в эфире «ПЛН FM»
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«Три мудреца»: Новая реальность – жизнь в эпоху беспилотников
01.06.2023 12:35
«Семейные ценности»: #ЯЖМАТЬ или право имею?
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01.06.2023 08:35
«Беседка»: Как правильно пользоваться средствами индивидуальной мобильности?
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02.06.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Роль и место «малых» партий в современном политическом ландшафте обсудят участники круглого стола на ПЛН FM
1
«Хайпожоры»: Хайп в эпоху беспилотников и несвоевременные инициативы
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«Семейные ценности»: #ЯЖМАТЬ или право имею?
«Собственной персоной»: Глава Пскова Борис Елкин о городских проблемах и путях их решения
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
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