«Резонер»: Выплеснули с водой ребенка

Вчера имела место очередная серия в эпическом сериале про злополучные стулья из Детской музыкальной школы №1 города Пскова. Сериал, как у нас принято, развивается в жанре трагикомедии. В главных ролях: чиновники, общественность, контролирующие органы и суд. При таком сочетании рассчитывать на хэппи-энд было, конечно, наивно. И все же теплилась надежда. Потому что в этой сложной конструкции была важная составляющая — дети. Но увы. 6 апреля поставщик мебели, компания «Формоза-ИТ», был вынужден стулья из здания школы, исполнив решение суда. Получилось так, что в этой истории все «молодцы», а жертвами оказались обычные псковские дети.

Источник: ПЛН-FM