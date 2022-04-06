«Резонер»: Выплеснули с водой ребенка
07.04.2022 12:55 «ПЛН-FM»
Вчера имела место очередная серия в эпическом сериале про злополучные стулья из Детской музыкальной школы №1 города Пскова. Сериал, как у нас принято, развивается в жанре трагикомедии. В главных ролях: чиновники, общественность, контролирующие органы и суд. При таком сочетании рассчитывать на хэппи-энд было, конечно, наивно. И все же теплилась надежда. Потому что в этой сложной конструкции была важная составляющая — дети. Но увы. 6 апреля поставщик мебели, компания «Формоза-ИТ», был вынужден стулья из здания школы, исполнив решение суда. Получилось так, что в этой истории все «молодцы», а жертвами оказались обычные псковские дети.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати