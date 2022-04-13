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«Резонер» с Константином Калиниченко: Сдвиг в общественном сознании

14.04.2022 18:30 «ПЛН-FM»

На наших глазах происходит тектонический сдвиг общественного сознания. Еще пару месяцев назад я бы в такое в жизни не поверил, потому что такие процессы проходят на протяжении нескольких поколений. А у нас натурально за считанные недели. Я сейчас говорю о поддержке населением страны специальной военной операции на Украине. Социологи говорят о почти тотальной поддержке, но тут не надо быть социологом. Я своими глазами вижу, как люди, совершенно рациональные по своей природе и образу мыслей, прежде придерживавшиеся если не оппозиционной, то, как минимум, критической точки зрения на происходящее в стране, сегодня перешли к осознанной поддержке спецоперации. Я все ломал голову, откуда это? В чем тут причина трансформации сознания и отношения к окружающему миру, к базовым ценностям?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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