«Резонер» с Константином Калиниченко: Сдвиг в общественном сознании

На наших глазах происходит тектонический сдвиг общественного сознания. Еще пару месяцев назад я бы в такое в жизни не поверил, потому что такие процессы проходят на протяжении нескольких поколений. А у нас натурально за считанные недели. Я сейчас говорю о поддержке населением страны специальной военной операции на Украине. Социологи говорят о почти тотальной поддержке, но тут не надо быть социологом. Я своими глазами вижу, как люди, совершенно рациональные по своей природе и образу мыслей, прежде придерживавшиеся если не оппозиционной, то, как минимум, критической точки зрения на происходящее в стране, сегодня перешли к осознанной поддержке спецоперации. Я все ломал голову, откуда это? В чем тут причина трансформации сознания и отношения к окружающему миру, к базовым ценностям?

Источник: ПЛН-FM