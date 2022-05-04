«Резонер»: Политизация святого

Есть такая примета: в конце апреля — начале мая из летаргического сна пробуждаются коммунисты. Пытаясь снова залезть в политический поезд, устраивают энное количество перфомансов различной степени унылости. Но все же дают повод вспомнить, что есть у нас такая партия. Тут у них целая череда партийных «хэллоуинов», незаметно перетекающая в общегосударственный праздник. Шабаш стартует в 20-х числах апреля празднованием дня рождения дедушки Ленина, затем наступает Первомай, который коммунисты тоже считают своим, поскольку это день солидарности трудящихся, а компартия, если верить вышеупомянутому Ленину и Краткому курсу ВКП(б), - это партия рабочих и крестьян. Рабочие и особенно крестьяне могли бы тут поспорить, но оставим это дело профессиональным историкам. А завершается череда праздничных дней 9 мая — этот праздник коммунисты, судя по всему, тоже не прочь приватизировать...

Источник: ПЛН-FM