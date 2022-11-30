www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 ноября 25 ноября 29 ноября 28 ноября 14 ноября 25 ноября 25 ноября Телефон прямого эфира 25 ноября 29 ноября 28 ноября 2 ноября 28 ноября 17 ноября 2 ноября 14 ноября

«Резонер»: Муниципальные округа

01.12.2022 13:40 «ПЛН-FM»

На этой неделе, сначала робко и как бы издалека, а затем громко и во всеуслышание началось обсуждение нового этапа реформы муниципалитетов. Районы трансформируются в муниципальные округа. Поскольку жизнь и власти нас к этому заранее не готовили, то информация о преобразовании районов для многих оказалась сродни ледяному душу. Давайте начнем с чисто технической стороны вопроса: что во что преобразовывается, будет ли ликвидация и капитуляция?

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты