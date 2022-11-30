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«Резонер»: Муниципальные округа
01.12.2022 13:40 «ПЛН-FM»
На этой неделе, сначала робко и как бы издалека, а затем громко и во всеуслышание началось обсуждение нового этапа реформы муниципалитетов. Районы трансформируются в муниципальные округа. Поскольку жизнь и власти нас к этому заранее не готовили, то информация о преобразовании районов для многих оказалась сродни ледяному душу. Давайте начнем с чисто технической стороны вопроса: что во что преобразовывается, будет ли ликвидация и капитуляция?
Источник: ПЛН-FM
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