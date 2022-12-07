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«Резонер»: Кратковременный «Дождь»*

08.12.2022 18:30 «ПЛН-FM»

На неделе пришло пренеприятное для либеральной общественности известие из Латвии. Местные власти аннулировали лицензию телеканала «Дождь»* — СМИ-иноагента по версии Минюста и одного из главных рупоров новой российской политэмиграции. Подробно пересказывать историю не буду, перипетии несложно отыскать на бескрайних просторах политического Телеграма. Вкратце суть в том, что один из ведущих телеэфира допустил, как выражается руководство канала, оговорку, положительно отозвавшись о мобилизованных российской армии. Это было второе «серьезное нарушение» — ранее в эфире «Дождя»* показали карту, где Крым был окрашен как российская территория. Вот за это латвийские власти, по факту, закрыли телеканал. Сделали это, что называется, в одночасье, даже пресловутый российский Роскомнадзор, которым наши оппозиционеры давно пугают все прогрессивное человечество, так оперативно уничтожать СМИ не умеет.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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