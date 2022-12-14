12:35 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о работе в Псковском областном Собрании и росте заболеваемости ОРВИ
14.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника
«Резонер»: Время непубличных
15.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Псковская Лента Новостей опубликовала ежегодный рейтинг самых влиятельных «100 самых влиятельных псковичей — 2022». Давайте внимательно его изучим, порадуемся за тех, чья влиятельность в уходящем году росла, как на дрожжах, помянем, образно конечно же, выпавших из рейтинга. А главное — поговорим о тенденциях, которые отличают список 2022 года, да и наше время в целом.
Источник: ПЛН-FM
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