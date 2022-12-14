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«Резонер»: Время непубличных

15.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Псковская Лента Новостей опубликовала ежегодный рейтинг самых влиятельных «100 самых влиятельных псковичей — 2022». Давайте внимательно его изучим, порадуемся за тех, чья влиятельность в уходящем году росла, как на дрожжах, помянем, образно конечно же, выпавших из рейтинга. А главное — поговорим о тенденциях, которые отличают список 2022 года, да и наше время в целом.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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