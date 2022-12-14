«Резонер»: Время непубличных

Псковская Лента Новостей опубликовала ежегодный рейтинг самых влиятельных «100 самых влиятельных псковичей — 2022». Давайте внимательно его изучим, порадуемся за тех, чья влиятельность в уходящем году росла, как на дрожжах, помянем, образно конечно же, выпавших из рейтинга. А главное — поговорим о тенденциях, которые отличают список 2022 года, да и наше время в целом.

Источник: ПЛН-FM