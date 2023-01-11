Резонер: Эффект Чебурашки

На длинных новогодних выходных по кинотеатрам страны с неумолимостью асфальтоукладчика прокатился «Чебурашка». Новый кинофильм, основанный на приключениях старого советского мультперсонажа, собирал полные кинозалы и более 3 миллиардов рублей в прокате.

Триумф кажется настолько бесспорным, что уже несколько дней «Чебурашку» обсуждают на самом высоком уровне. О смысловой нагрузке нового российского блокбастера высказался даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Высказался, правда, в своем обычном стиле, т.е. невпопад, из чего стало ясно, что г-н Песков фильм пока не посмотрел. Многие и вовсе замахнулись предположить, что, быть может, и президент уже посмотрел новую киноленту, и вот было бы круто узнать его мнение. За президента не скажу, а некоторые мои знакомые сходили в кино на «Чебурашку» трижды. Так неужели и правда долгожданный прорыв? Столько мечтали и, наконец, утерли нос Мартину Скорсезе и прочим Спилбергам? Так или иначе, нужно признать, что создатели фильма выбили страйк. Но при ближайшем рассмотрении, как легко догадаться, картина уже не столь радужная.

Источник: ПЛН-FM