Резонер: Запретить феминизм?

Государственная Дума в последние недели работает не покладая рук, ног и прочих частей тела. Голова при этом часто остается не задействованной, благодаря чему в недрах парламента порой рождаются совершенно безумные инициативы на тему того, что бы еще запретить народу этой страны, а то уж больно вольготно ему живется. Но, нужно признать, время от времени сон разума народных избранников рождает не только чудовищ, но, действительно, интересные, заслуживающие внимания и широкой дискуссии законодательные инициативы. Депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвеичев предложил признать феминизм экстремистской идеологией. И, соответственно, запретить его...





Источник: ПЛН-FM