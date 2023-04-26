Резонер: Скандальность как мейнстрим

Едва ли не каждый божий день в нашей прекрасной стране начинается с очередных инициатив народных избранников. Дня не проходит, чтобы слово ни взял какой-нибудь депутат Государственной Думы, которого, надо полагать, в ночи озарила гениальная идея. Выходит этот депутат на трибуну и радостно докладывает, что родилась новая законодательная инициатива. Граждане-избиратели в этот момент, затаив дыхание, с трепетом в сердце внимают представителю народа — ну как он сейчас предложит такую классную, нужную, социально значимую инициативу. Которая, конечно же, повлечет за собой улучшение качества жизни наших граждан...

Источник: ПЛН-FM