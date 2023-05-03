Резонер: Поиск реального врага

Накануне, ближе к концу рабочего дня, когда прогрессивная часть российского рабочего класса уже переварила бизнес-ланч, но еще не думала об окончании рабочего дня, страну потрясла новость об атаке дронов на Кремль. Не псковский или новгородский, а самый что ни на есть московский, колыбель российской государственности, главный символ нашей страны. День тут же перестал быть томным. Общественность сначала замерла от неожиданности, потому что про беспилотники все, конечно, наслышаны, но в то, что они могут практически долететь до Кремля, никто и подумать не мог. Атаки дронов — это что-то про Белгород или Брянск, но никак не про Москву. После чего все заговорили разом, ринулись возмущаться, хвататься за голову и закатывать глаза. Интернет наполнился риторическими вопросами: кто виноват и как такое вообще могло произойти? Наиболее дальновидные сразу перешли к вопросу «что делать»? Имел место не самый широкий спектр мнений, отличавшихся друг от друга лишь степенью кровожадности и масштабом аннигиляционных процедур в отношении противника — от простого физического устранения до ковровых бомбардировок с применением тактического ядерного оружия.

Источник: ПЛН-FM