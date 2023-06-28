«Резонер»: Росблогнадзор

Телеграм-канал Псковской Ленты Новостей много внимания уделяет законотворчеству депутатов Государственной думы. Некоторые из законодательных инициатив производят впечатление продукта очень больного воображения, другие наоборот, кажутся абсолютно здравыми, и остается лишь удивляться, почему у господ-депутатов руки только теперь до этого дошли. Есть инициативы крайне неоднозначные, где, вроде бы, есть здравое зерно и логика, но, как подумаешь о реализации, так сразу навевает грусть и тоска.

Сегодня как раз о такой инициативе, тем более, что озвучена она буквально два дня назад. Депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова намерена внести законопроект о приравнивании блогеров к СМИ. Со всеми вытекающими последствиями в виде трудоемкой регистрации, пламенных и всегда неожиданных приветов от контролирующих и надзорных ведомств и прочих видов ответственности за распространяемый контент.

Источник: ПЛН-FM