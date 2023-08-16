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«Резонер»: Памятник Тирану

17.08.2023 12:45 «ПЛН-FM»

Хорошо известно и, как говорится, задокументировано: Псковская область время от времени попадает в федеральную информповестку с каким-нибудь казусом или негативом. И вот, главные российские медиа снова напомнили о существовании нашего региона. А что случилось? Да ничего особенного, просто в Великих Луках поставили памятник Сталину. Нетривиальное событие тут же привлекло внимание. Потому что памятники Сталину у нас пока еще, слава богу, штучные сюжеты. И вот дожили – много чего нужного отсутствует в Псковской области, зато памятник «отцу народов» теперь имеется.

 

Источник: ПЛН-FM



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