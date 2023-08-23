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«Резонер»: Утраченные иллюзии

24.08.2023 12:45 «ПЛН-FM»

«Страх держит человека лучше всяких стен».
Харуки Мураками «Страна Чудес без тормозов и Конец Света»

На этой неделе произошло два события, взаимосвязь между которыми понятна любому. Российская миссия на Луну «Луна-25» потерпела фиаско. Индийская миссия на Луну «Чандраян-3» завершилась успехом. Наш аппарат разбился о поверхность спутника Земли по причине того, что у него отказали тормоза. У индийского аппарата все сработало с хирургической точностью. Такова сухая фактура новой космической реальности.

 

Источник: ПЛН-FM



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