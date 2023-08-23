23.08.2023 14:00 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень
«Резонер»: Утраченные иллюзии
24.08.2023 12:45 «ПЛН-FM»
«Страх держит человека лучше всяких стен».
Харуки Мураками «Страна Чудес без тормозов и Конец Света»
На этой неделе произошло два события, взаимосвязь между которыми понятна любому. Российская миссия на Луну «Луна-25» потерпела фиаско. Индийская миссия на Луну «Чандраян-3» завершилась успехом. Наш аппарат разбился о поверхность спутника Земли по причине того, что у него отказали тормоза. У индийского аппарата все сработало с хирургической точностью. Такова сухая фактура новой космической реальности.
Источник: ПЛН-FM
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