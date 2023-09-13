Резонер: Железный занавес. Версия 2023 года

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как Россия и коллективный Запад в едином порыве усердно строят новый «железный занавес». Каждый из участников занимается возведением забора совершенно искренне, поэтому мы регулярно становимся свидетелями примеров виртуозной изобретательности и трудового подвига то с одной, то с другой стороны. Например, вчера Эстония прекратила пропускать в страну автомобили с российскими номерами. Сутками ранее такое же решение приняли Латвия и Литва. Делается это в рамках реализации какой-то там директивы Евросоюза о конфискации имущества россиян…

Источник: ПЛН-FM