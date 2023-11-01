«Резонер»: Пещерная ксенофобия

«Человек, у которого отняли свободу, обязательно станет кого-нибудь ненавидеть».

Харуки Мураками «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий»

Вечером 29 октября на почве антисемитизма в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки. Местные жители пытались штурмом брать аэропорт, куда, на ту беду, должен был прилететь самолет из Тель-Авива. Израиль, как известно, в настоящий момент активно воюет с движением ХАМАС. В само этом факте нет ничего нового или особенного – арабо-израильский конфликт длится примерно с момента образования государства Израиль по окончании Второй мировой войны, т. е. последние 80 лет. И как-то жителям Дагестана и тем, кто им сочувствует, прежде удавалось с этим фактом мириться.

Что произошло вечером в воскресенье 29 октября, еще предстоит проанализировать. Потому что пока не видно желания подойти к оценке ситуации с холодной головой. Зато хорошо видно стремление отыскать стрелочников, причем, по возможности, за пределами России.

Очевидно одно – мы столкнулись с проявлением ксенофобии самого отвратительного, пещерного, шовинистического типа.

Источник: ПЛН-FM