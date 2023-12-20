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Резонер: «Война с саламандрами» в XXI веке

21.12.2023 18:30 «ПЛН-FM»

Классик мировой литературы ХХ века Карел Чапек в 1936 году написал научно-фантастический сатирический роман-антиутопию «Война с саламандрами». Идею романа он сформулировал так: «Сегодня я закончил последнюю главу моего утопического романа. Главный герой этой главы — национализм. Содержание довольно простое: разрушение мира и его людей. Это отвратительная глава, основанная исключительно на логике. И все же это должно было так закончиться. То, что уничтожит нас, будет не космической катастрофой, а просто государственными соображениями, экономикой, престижем и т.д.». Автору, как говорится, виднее. Мне же показалось, что главная мысль «Войны с саламандрами» – осознание, почти физическое ощущение тупика и бесконечный мучительный поиск того момента в прошлом, где все могло пойти по-другому, но мы свернули не туда...

 

 

Источник: ПЛН-FM



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