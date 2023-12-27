Резонер: Торжество мракобесия накануне Нового года

Казалось бы, за окном – последние числа декабря, неумолимо надвигаются Рождество и Новый год, пора отставить в сторону острые общественно-политические дискуссии. Самое время сменить гнев на милость, успокоить расшатавшиеся за этот год нервы, настроить мысли на позитивный лад. Но нет, у нас это так не работает. И пока одни из последних сил расталкивают конкурентов в мещанской битве за мандарины, политически активная часть общества бурлит, подобно адскому пеклу. Многим пока не до «оливье». Ей-богу, если бы Данте был жив, он бы не ограничился девятью кругами ада и нарисовал еще. Потому что мы, в современной России, зашли уже на какие-то новые, прежде неизведанные круги.

Источник: ПЛН-FM