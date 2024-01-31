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Резонер: Спецоперация и мир

01.02.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Пока полстраны с интересом смотрят остросюжетный политический мини-сериал «Путь Надеждина на выборы», отвлечемся немного от предвыборной повестки и оценим положение вещей со стороны. И тут надо признать – плохи наши дела. Не конкретно России, а планеты в целом. Мы как-то упустили тот неловкий момент, когда у некогда цивилизованного мира натурально «засвистела фляга», и стал он представлять собой странную толпу безумцев, которые, истерически гогоча, перебрасывают хрустальный шар над каменным полом.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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