Резонер: Власовцы нашего времени

Только слепой не замечает, что мы живем в эпоху информационной войны. То, что на Украине – это СВО. А то, что в медиапространстве – это классическая война, до полного уничтожения противника, в ней пленных не берут и все средства хороши. По обе стороны воюют госпропаганды, тут не следует питать иллюзии. Если вам говорят, что есть пропагандисты, а им противостоят честные независимые журналисты – это полная ерунда, плюньте смело говорящему в лицо.

Источник: ПЛН-FM