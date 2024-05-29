Резонер: Власовцы нашего времени
30.05.2024 18:35 «ПЛН-FM»
Только слепой не замечает, что мы живем в эпоху информационной войны. То, что на Украине – это СВО. А то, что в медиапространстве – это классическая война, до полного уничтожения противника, в ней пленных не берут и все средства хороши. По обе стороны воюют госпропаганды, тут не следует питать иллюзии. Если вам говорят, что есть пропагандисты, а им противостоят честные независимые журналисты – это полная ерунда, плюньте смело говорящему в лицо.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати