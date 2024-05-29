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Резонер: Власовцы нашего времени

30.05.2024 18:35 «ПЛН-FM»

Только слепой не замечает, что мы живем в эпоху информационной войны. То, что на Украине – это СВО. А то, что в медиапространстве – это классическая война, до полного уничтожения противника, в ней пленных не берут и все средства хороши. По обе стороны воюют госпропаганды, тут не следует питать иллюзии. Если вам говорят, что есть пропагандисты, а им противостоят честные независимые журналисты – это полная ерунда, плюньте смело говорящему в лицо.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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