«Резонер»: Черта оседлости

Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что следует сократить набор в столичные вузы абитуриентов из регионов.

Трудно пройти мимо, когда инициативу изрекает, формально, третье лицо в иерархии российского государства. А ведь то, что предлагает г-жа Матвиенко – не что иное, как образовательный феодализм. Деление общества на столичную «белую кость» и провинциальную «чернь». Первым, надо полагать, открыты все двери и карьерные лифты, вторым надлежит развиваться в рамках «черты оседлости». Хотите высшее образование, уважаемые провинциалы, как бы спрашивает Валентина Ивановна. Не самый очевидный путь, многим за глаза хватит среднего, а в войсках можно служить и после церковно-приходской школы. Но раз уж тянет вас в высшую школу, то, будьте добры, поступайте в свой местный университет. У нас же в каждом регионе есть хоть какой-то универ, вот там и грызите этот ваш гранит наук. А в столицы вам, мальчики и девочки из регионов, ехать совсем не нужно, столицы не резиновые, тут и без вас хорошо...

Источник: ПЛН-FM