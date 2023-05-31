31.05.2023 14:00 «Собственной персоной»: Глава Пскова Борис Елкин о городских проблемах и путях их решения
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30.05.2023 18:20 «Дневной дозор»: Есть ли дефицит кадров у промышленных предприятий Псковской области?
«Семейные ценности»: #ЯЖМАТЬ или право имею?
01.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Тема, которую предлагают обсудить ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова - «ЯЖМАТЬ или право имею?». Для разговора они пригласили в студию основательницу школы VikiPole&Jump в Пскове, тренера, инструктора, счастливую маму троих детей и жену Викторию Тренину. Что означает термин «яжмать» и насколько он подходит гостье студии? Как Виктории удается совмещать работу, личную жизнь и не обделять вниманием детей? К каким советам стоит прислушаться женщинам, которые хотят стать многодетными мамами, но при этом заниматься чем-то еще, кроме семьи? Об этом и многом другом - в течение ближайших 30 минут.
Источник: ПЛН-FM
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