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«Семейные ценности»: #ЯЖМАТЬ или право имею?

01.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема, которую предлагают обсудить ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова - «ЯЖМАТЬ или право имею?». Для разговора они пригласили в студию основательницу школы VikiPole&Jump в Пскове, тренера, инструктора, счастливую маму троих детей и жену Викторию Тренину. Что означает термин «яжмать» и насколько он подходит гостье студии? Как Виктории удается совмещать работу, личную жизнь и не обделять вниманием детей? К каким советам стоит прислушаться женщинам, которые хотят стать многодетными мамами, но при этом заниматься чем-то еще, кроме семьи? Об этом и многом другом - в течение ближайших 30 минут.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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