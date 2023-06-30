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«Семейные ценности»: «Tinder-сюрприз». Опасности онлайн-знакомств

03.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Владелец Tinder окончательно уходит с российского рынка. Что теперь заменит это популярное приложение для романтических знакомств? Каковы основные риски, связанные с онлайн-знакомствами? Какую информацию о себе говорить не стоит? Что делать, если вы столкнулись с неприятным поведением со стороны собеседника во время онлайн-знакомства? Об этом и многом другом ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова поговорили с адвокатом Анной Здановской.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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