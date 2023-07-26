«Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте

Сегодня речь пойдет о большой разнице в возрасте.

Статистика указывает на то, что среди официально зарегистрированных браков 8% приходится на нестандартные, то есть с большой разницей в возрасте. Ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова вместе с псковичкой Дарьей Виноградовой разбирались, что движет людьми, когда они вступают в подобные отношения, как супругам справляться со своими различиями, учитывая большую разницу в возрасте и как реагировать на общественные предрассудки.

Источник: ПЛН-FM