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«Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте

27.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня речь пойдет о большой разнице в возрасте.

Статистика указывает на то, что среди официально зарегистрированных браков 8% приходится на нестандартные, то есть с большой разницей в возрасте. Ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова вместе с псковичкой Дарьей Виноградовой разбирались, что движет людьми, когда они вступают в подобные отношения, как супругам справляться со своими различиями, учитывая большую разницу в возрасте и как реагировать на общественные предрассудки.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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