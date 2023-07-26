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«Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте
27.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня речь пойдет о большой разнице в возрасте.
Статистика указывает на то, что среди официально зарегистрированных браков 8% приходится на нестандартные, то есть с большой разницей в возрасте. Ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова вместе с псковичкой Дарьей Виноградовой разбирались, что движет людьми, когда они вступают в подобные отношения, как супругам справляться со своими различиями, учитывая большую разницу в возрасте и как реагировать на общественные предрассудки.
Источник: ПЛН-FM
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