«Семейные ценности»: Как не стать жертвой пикапа?

Тема нового выпуска - «Как не стать жертвой пикапа?». В этом вопросе ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова разбирались вместе с гостем студии — психологом Сергеем Калининым.

По каким «симптомам» можно вычислить пикаперов? Какие тактики и стратегии они используют для манипуляции и контроля над своими жертвами? Как не попасть в их ловушку? Можно ли построить отношения, если они начались с манипуляций? Можно ли пресечь пикап на законодательном уровне?

Источник: ПЛН-FM