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«Семейные ценности»: Как не стать жертвой пикапа?
14.08.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Тема нового выпуска - «Как не стать жертвой пикапа?». В этом вопросе ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова разбирались вместе с гостем студии — психологом Сергеем Калининым.
По каким «симптомам» можно вычислить пикаперов? Какие тактики и стратегии они используют для манипуляции и контроля над своими жертвами? Как не попасть в их ловушку? Можно ли построить отношения, если они начались с манипуляций? Можно ли пресечь пикап на законодательном уровне?
Источник: ПЛН-FM
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