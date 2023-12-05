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«Семейные ценности»: О домашнем насилии

06.12.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова обсуждают такую важную тему как домашнее насилие. Это явление является бедой многих семей. Какие существуют виды домашнего насилия? Как распознать человека, который с высокой вероятностью будет проявлять насилие? Как поступить, если вы столкнулись с домашним насилием? Почему многие в таких ситуациях не обращаются за помощью? На эти и многие другие вопросы отвечает кризисный консультант, психолог Елена Яблочкина.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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