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«Собственной персоной»: Дмитрий Михайлов о подготовке к выборам и кадровой политике обкома КПРФ

27.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о подготовке псковских коммунистов к сентябрьским выборам, о кадровой политике обкома КПРФ, о внутрипартийной борьбе и о недавнем выходе из рядов компартии одного из столпов областного отделения КПРФ - Анатолия Копосова.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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