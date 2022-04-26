14:00 «Собственной персоной»: Дмитрий Михайлов о подготовке к выборам и кадровой политике обкома КПРФ
«Собственной персоной»: Дмитрий Михайлов о подготовке к выборам и кадровой политике обкома КПРФ
27.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов.
Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о подготовке псковских коммунистов к сентябрьским выборам, о кадровой политике обкома КПРФ, о внутрипартийной борьбе и о недавнем выходе из рядов компартии одного из столпов областного отделения КПРФ - Анатолия Копосова.
Источник: ПЛН-FM
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