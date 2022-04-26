«Собственной персоной»: Дмитрий Михайлов о подготовке к выборам и кадровой политике обкома КПРФ

Гость студии - секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о подготовке псковских коммунистов к сентябрьским выборам, о кадровой политике обкома КПРФ, о внутрипартийной борьбе и о недавнем выходе из рядов компартии одного из столпов областного отделения КПРФ - Анатолия Копосова.

Источник: ПЛН-FM