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«Собственной персоной»: Главный технолог «Горводоканала» о качестве псковской воды
04.05.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - главный технолог МП г. Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев.
Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о качестве псковской воды: каковы главные проблемы воды в Пскове, какие используются технологии подъема воды, как происходит очистка, можно ли пить псковскую водопроводную воду в 2022 году, сильно ли санкции ударили по работе «Горводоканала» и каков процент импортной составляющей в псковском водохозяйстве.
Источник: ПЛН-FM
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