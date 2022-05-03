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«Собственной персоной»: Главный технолог «Горводоканала» о качестве псковской воды

04.05.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - главный технолог МП г. Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о качестве псковской воды: каковы главные проблемы воды в Пскове, какие используются технологии подъема воды, как происходит очистка, можно ли пить псковскую водопроводную воду в 2022 году, сильно ли санкции ударили по работе «Горводоканала» и каков процент импортной составляющей в псковском водохозяйстве.

Источник: ПЛН-FM



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