«Собственной персоной»: Главный технолог «Горводоканала» о качестве псковской воды

Гость студии - главный технолог МП г. Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о качестве псковской воды: каковы главные проблемы воды в Пскове, какие используются технологии подъема воды, как происходит очистка, можно ли пить псковскую водопроводную воду в 2022 году, сильно ли санкции ударили по работе «Горводоканала» и каков процент импортной составляющей в псковском водохозяйстве.

Источник: ПЛН-FM