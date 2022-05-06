«Собственной персоной»: Олег Грицаев о связи поколений и исторической правде

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных Сил, гвардии полковник, в недавнем прошлом заместитель командира 76-й дивизии Олег Грицаев. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о значимости Дня Победы для россиян и жителей многих стран мира, о связи поколений и сохранении исторической правды, о патриотическом воспитании молодежи, а также о текущей геополитической ситуации на фоне спецоперации на Украине.

Источник: ПЛН-FM