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«Собственной персоной»: Олег Грицаев о связи поколений и исторической правде
09.05.2022 14:04 «ПЛН-FM»
Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных Сил, гвардии полковник, в недавнем прошлом заместитель командира 76-й дивизии Олег Грицаев. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о значимости Дня Победы для россиян и жителей многих стран мира, о связи поколений и сохранении исторической правды, о патриотическом воспитании молодежи, а также о текущей геополитической ситуации на фоне спецоперации на Украине.
Источник: ПЛН-FM
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